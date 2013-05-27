Меркель пообещала стать арбитром в конфликте Китая и Европы
09:10, 27 мая 2013Мир
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Германия предлагает свои услуги в качестве посредника в торговом споре между Китаем и Европой.
Меркель пообещала уладить спор Китая и ЕС / Фото: bundeskanzlerin.de
Об этом заявила канцлер Ангела Меркель на встрече с китайским премьером Ли Кэцяном в Берлине, сообщает Euronews.
Обострение в торговых отношениях ЕС и КНР наступило после того, как в начале мая Еврокомиссия предложила ввести 47-процентную пошлину на китайские солнечные батареи.
Тогда ЕК обвинила Китай в демпинге и в том, что он предоставляет секретные дотаций своим производителям. Пекин ответил заявлением, что готов принять ответные меры.
Германии эта ситуация крайне невыгодна, потому что она запланировала масштабную энергетическую реформу. Поэтому, Ангела Меркель обещает постараться, "чтобы разрешить конфликт путем диалога".
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