В России КамАЗ снес стену жилого дома (фото)
10:21, 26 мая 2013Мир
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"КамАЗ" снес стену жилого дома в Пермском крае, пострадали четверо.
КамАЗ влетел в жилой дом / Фото: newsfiber.com
"КамАЗ" въехал в стену жилого дома в городе Кунгур Пермского края утром в воскресенье, пострадали четыре человека, в том числе младенец, сообщил РИА Новости представитель краевого МЧС.
"КамАЗ" въехал в двухквартирный одноэтажный жилой дом. В результате стена дома рухнула", - сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает 21 человек / Фото: newsfiber.com
Пострадали четверо: водитель и пассажир грузовика, а также два жильца одной из квартиры - женщина 1978 года рождения и младенец.
Все пострадавшие госпитализированы. Позже женщина умерла.
По словам представителя МЧС, на месте происшествия работает 21 человек с помощью шести единиц техники.
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