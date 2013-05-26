В России КамАЗ снес стену жилого дома (фото)

"КамАЗ" въехал в стену жилого дома в городе Кунгур Пермского края утром в воскресенье, пострадали четыре человека, в том числе младенец, сообщил РИА Новости представитель краевого МЧС.

"КамАЗ" въехал в двухквартирный одноэтажный жилой дом. В результате стена дома рухнула", - сказал собеседник агентства.

Пострадали четверо: водитель и пассажир грузовика, а также два жильца одной из квартиры - женщина 1978 года рождения и младенец.

Все пострадавшие госпитализированы. Позже женщина умерла.

По словам представителя МЧС, на месте происшествия работает 21 человек с помощью шести единиц техники.