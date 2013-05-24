В России запретили Вконтакте

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией, домен vk.com оказался в реестре в соответствии с решением Роскомнадзора от 24 мая. Пользователи из нескольких регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, сообщили, что ресурс недоступен.

Например, забайкальский провайдер «Байкал-ТТК» на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что социальная сеть перестанет открываться у всех абонентов. «Это очень печально», — говорится в сообщении.

Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Роскомнадзора Владимир Пиков, специалисты ведомства пока выясняют причины попадания домена «ВКонтакте» в реестр. По его словам, «ситуация непонятная». В пресс-службе соцсети от комментариев отказались.

Обычно по решению Роскомнадзора в реестр попадают сайты, на которых размещена детская порнография. Как сообщается на сайте «Антизапрет.инфо», причиной для внесения «ВКонтакте» послужила фотография из группы «Детская модаа», на которой изображена обнаженная девочка в душе. Номера оснований блокировки для адреса этой фотографии и домена vk.com совпадают.

Ранее на группы, в которых размещаются фотографии детей, обращал внимание уполномоченный по правам ребенка в РФ Павел Астахов. В конце марта администрация «ВКонтакте» заблокировала сообщества «детской моды».

В соответствии с законом власти могут внести в реестр сайты, на которых размещена детская порнография, а также материалы, пропагандирующие суицид и употребление наркотиков. В двух последних случаях решение остается за Роспотребнадзором и ФСКН соответственно. Если ресурс внесен в реестр, провайдеры должны заблокировать доступ к нему.

Крупные ресурсы, в том числе социальная сеть «Одноклассники» и Google, уже попадали раньше в реестр запрещенных сайтов. Роскомнадзор списывал это на технические ошибки.