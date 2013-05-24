В Рио-де-Жанейро взорвалось хранилище горючего

Причинен значительный ущерб расположенным поблизости постройкам, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По свидетельствам очевидцев, языки пламени поднимались на высоту 50 метров и были видны на расстоянии нескольких километров, а пожарные долго не могли приблизиться к очагу возгорания и начать тушить пожар.

О возможных жертвах пока сообщений нет, однако пожарные приняли решение объявить эвакуацию населения из расположенных неподалеку кварталов.

Всего в хранилище около двух миллионов литров топлива. Власти начали расследование.