В России все еще опасаются расширения НАТО

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сказал на международной конференции «Военные и политические аспекты европейской безопасности».

«У нас остаются серьезные вопросы к натовским странам относительно миссий альянса в новых условиях. Проекты дальнейшего расширения НАТО и продвижения военной инфраструктуры блока на Восток подрывают с таким трудом достигнутые позитивные результаты», - сказал Шойгу.

Он считает, что пережитком холодной войны является дефицит доверия, который не позволяет сторонам быстро двигаться вперед, остро стоит проблема противоракетной обороны, одностороннее наращивание ракетного потенциала создает существенные препятствия для неделимости евробезопасности.

При этом министр обороны РФ отметил, что в последние годы немало сделано для европейской безопасности.

«Россия и Североатлантический альянс согласились не рассматривать друг друга в качестве противника», - сказал он.

По словам Шойгу, не все получается с ликвидацией превосходства блока в обычных вооружениях, что наносит ущерб безопасности России.

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Он считает, что обеспечение безопасности в Европе является уравнением со множеством неизвестных, которое можно решить ограничением количества танков, бронемашин и артиллерийских систем. По словам Шойгу, новые вызовы имеют трансграничный характер и одинаково влияют на безопасность всех европейских стран.

Он добавил, что угрозами европейской безопасности являются глобальный терроризм, способный провоцировать внутригосударственные и международные конфликты.