Виза в Египет подорожает

Как сообщает РИА «Новости», в египетском посольстве в Москве заявили: «Действительно, Кабинетом министров страны уже принят указ о повышении до 25 долларов стоимости туристической визы, которую можно получить в аэропорту при прилете в Египет». Постановление вступит в силу 1 ноября.

В египетских аэропортах, при пересечении границы, туристы пока могут беспрепятственно оформить визу, заплатив за нее 15 долларов.

Египетское правительство мотивировало решение о повышении визовых сборов необходимостью унификации политики выдачи въездных документов как за пределами страны, так и непосредственно на границе Египта. Однако ранее министр туризма Египта Хишам Заазуа предупреждал, что стоимость виз для туристов будет увеличена, если египетский Кабмин пойдет на снижение государственных дотаций на топливо, в том числе используемое предприятиями туристического сектора страны.