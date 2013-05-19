В России предлагают запретить усыновление детей странами, где разрешены гей-браки
Нужно запретить усыновлять российских детей в странах, где разрешены гей-браки, - считает единорос.
Глава международного комитета Госдумы России Алексей Пушков (Единая Россия) считает необходимым запретить гражданам стран, где разрешены однополые браки, усыновлять российских детей, сообщает РИА Новости.
Как известно, президент Франции Франсуа Олланд в субботу подписал закон о легализации однополых браков и усыновлении детей гомосексуальными парами, одобренный ранее парламентом и Конституционным советом. Франция стала 14-й страной, где разрешены однополые браки.
"Надо запретить усыновление в странах, где введены однополые браки, но добиться реального, а не словесного сдвига в усыновлении внутри России", - написал Пушков в воскресенье в своем микроблоге в Twitter.
Ранее он заявлял, что Европа начнет навязывать России введение госрегистрации однополых браков и усыновление однополыми парами, как только это будет окончательно признано в Европе как ценность и демократическое достижение.