МВФ выделил Кипру миллиард евро

Первый транш составит 110,7 млн долл., передает Reuters. "Помощь пойдет на стабилизацию финансовой системы, поддержку фискальных мер и социальные расходы", - отмечается в сообщении МВФ.

Всего Кипр должен получить от международных кредиторов, включая МВФ, 10 млрд евро. Основную часть помощи в размере 9 млрд евро предоставит Евросоюз через Европейский стабилизационный механизм (ESM).

Общие потребности Кипра во внешней помощи в настоящее время оцениваются в 23 млрд евро, замечает РосБизнесКонсалтинг.