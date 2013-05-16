МВФ выделил Кипру миллиард евро
00:41, 16 мая 2013Мир
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Международный валютный фонд одобрил выделение Кипру трехлетнего кредита на 1,3 млрд долл. (1 млрд евро).
Первый транш составит 110,7 млн долл., передает Reuters. "Помощь пойдет на стабилизацию финансовой системы, поддержку фискальных мер и социальные расходы", - отмечается в сообщении МВФ.
Всего Кипр должен получить от международных кредиторов, включая МВФ, 10 млрд евро. Основную часть помощи в размере 9 млрд евро предоставит Евросоюз через Европейский стабилизационный механизм (ESM).
Общие потребности Кипра во внешней помощи в настоящее время оцениваются в 23 млрд евро, замечает РосБизнесКонсалтинг.
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