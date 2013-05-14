Выборы в парламент Болгарии выиграла партия экс-премьера

Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Novinite со ссылкой ЦИК, который обработал почти 100% бюллетеней.

По данным ЦИК, ГЕРБ набирает 31,4% голосов. За ней следует "Болгарская социалистическая партия", за которую отдали голоса 26,65% избирателей.

Либеральная "Движение за права и свободы" (ДПС), которая защищает интересы этнических турок и мусульман, составляющих 12% населения страны, по предварительным данным, получила более 11% голосов избирателей, а националистическая партия "АТАКА" - 7,31%. Эти результаты могут незначительно измениться после того, как будут окончательно обработаны результаты голосования граждан Болгарии, проживающих за рубежом.

Явка на выборах оказалась самой низкой за посткоммунистическую историю страны, едва превысив 50%.

Несмотря на победу правоцентристов, они не получили в парламенте достаточного числа голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. По мнению экспертов, формирование партийной коалиции для создания кабинета будет носить сложный характер и займет много времени.

Премьер Борисов объявил об отставке правительства 20 февраля на фоне протестов, которые начались в середине февраля в связи с резким повышением цен на энергоресурсы.