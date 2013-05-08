Россиянам запретили нанимать иностранцев для розничной торговли

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующий закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» подписал Президент РФ Владимир Путин.

Закон был принят Государственной думой РФ 23 апреля 2013 года и одобрен Советом Федерации 27 апреля 2013 года.

В пояснительной записке указывается, что закон направлен на совершенствование миграционного законодательства России в части, касающейся порядка привлечения иностранных работников к трудовой деятельности на ее территории.

«В Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, согласно которым работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранных работников в качестве высококвалифицированных специалистов для торгового обслуживания покупателей в процессе розничной торговли товарами народного потребления (включая фармацевтические товары) независимо от ассортимента реализуемых товаров, торговых площадей и форм обслуживания покупателей, за исключением работников, осуществляющих руководство и координацию деятельности, связанной с ведением торговли», - говорится в документе.

Законом также устанавливается, что квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, установленные правительством Российской Федерации, не распространяются на высококвалифицированных специалистов и членов их семей.

По данным Федеральной миграционной службы, высококвалифицированными сотрудниками в РФ считаются иностранцы, заработная плата которых составляет не менее 2 млн руб. в год (около 65 тыс. долл.). Такая категория иностранцев может оформить вид на жительство себе и членам своей семьи на срок действия трудового договора.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря 2012 года граждане Украины и других стран должны будут подтверждать документально знание русского языка при устройстве на работу в России, если они осуществляют деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, розничной торговли или бытового обслуживания.

Такие иностранные граждане должны подтверждать владение русским языком на уровне не ниже базового уровня.