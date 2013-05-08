СМИ: За 9 дней до смерти Березовский изменил завещание

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Times.

Тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия тела показали, что причиной смерти могло стать повешение. В настоящее время ведется следствие.

По данным издания, экс-олигарх в документе указал пять человек, которые могли бы стать исполнителями его завещания: двух адвокатов, имена которых не называются, друга и соратника Березовского Юрия Дубова, дочь бизнесмена Екатерину и его бывшую спутницу жизни Елену Горбунову. Однако никто из названных лиц не выразил желания стать душеприказчиком Березовского, что, по мнению газеты, вызвано расстроенными финансовым положением скончавшегося бизнесмена. Ввиду этого суд назначил временным распорядителем имущества Березовского международную аудиторскую компанию Grant Thornton.

Некоторые собеседники издания полагают, что бывший олигарх находился на грани банкротства после нескольких проигранных им судебных процессов. Березовский неоднократно судился со своими бывшими партнерами по бизнесу. В частности, в 2012 году он проиграл в лондонском суде дело против другого российского олигарха Романа Абрамовича и согласился оплатить судебные издержки оппонента в размере 35 миллионов фунтов стерлингов.