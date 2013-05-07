Лидеры ЕС договорились начать переговоры по бюджету на 2014-2020 годы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, соответствующего решения удалось достичь вечером 6 мая на встрече президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, президента Европарламента Мартина Шульца и премьер-министра председательствующей в ЕС Ирландии Энна Кенни.

Во время встречи стороны, в частности, договорились начать переговоры по новому семилетнему бюджету Евросоюза с одновременным началом переговоров о внесении изменений в бюджет 2013 года.

В рамках договоренностей было принято решение, что бюджет 2013 года будет увеличиваться в два этапа.

На первом этапе предусматривается принятие дополнительных выплат из бюджета в этом году на уровне 7,3 млрд евро с 11,2 млрд евро, определенных Еврокомиссией как минимально необходимые для покрытия обязательств в этом году. Решение о 7,3 млрд евро дополнительных бюджетных выплат может быть принято Советом министров по вопросам экономики и финансов ЕС уже 14 мая.

На втором этапе, осенью этого года, министры стран-членов ЕС рассмотрят возможность дополнительного увеличения бюджета 2013 года еще на 3,9 млрд евро.

Вместе с тем 13 мая Европарламент, Еврокомиссия и Совет ЕС начнут переговоры по бюджету на 2014-2020 годы. Эти переговоры будут опираться на цифры, утвержденные Европейским советом 8 февраля этого года, которые предусматривают установление общего объема бюджета в обязательствах в 960 млрд евро, в выплатах – в 908,4 млрд евро.

Переговоры будут касаться четырех пунктов: гибкость следующего бюджета, возможность пересмотра, возможность собственных ресурсов ЕС, а также целостность бюджета.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Европейский совет достиг компромисса по проекту бюджета ЕС на 2014-2020 годы и утвердил расходы в обязательствах на уровне 960 млрд евро, в выплатах – на уровне 908,4 млрд евро.

Европарламент заявил, что не будет голосовать за этот проект бюджета без обсуждения пакета ключевых вопросов, в том числе относительно возможности пересмотра бюджета, а также без утверждения изменений к бюджету 2013 года, которые покрыли бы все запланированные к выплате обязательства ЕС.