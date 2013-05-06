Правозащитники: Жертвами авиаударов Израиля по Сирии стали 42 человека

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (OSDH).

Некоторые СМИ сообщили, что в субботу и в ночь на воскресенье Израиль нанес несколько авиаударов по Сирии. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники в западных разведывательных службах передало, что уничтожена партия тактических ракет Fateh-110, которую Иран планировал поставить ливанской группировке «Хезболлах». По данным сирийского государственного агентства САНА, израильской ракетной атаке подвергся научный центр под Дамаском. Ливанский телеканал «Аль-Манар», принадлежащий организации «Хезболлах», сообщил, что израильские самолеты атаковали склады с боеприпасами, базу ПВО и казармы под Дамаском в пригороде Джамрайя.

По данным главы правозащитной организации Рами Абдельрахмана, обычно на территории данных объектов находились 150 человек. Сколько именно военных присутствовали на своем посту в момент атаки, неизвестно.

«Согласно новым данным, по меньшей мере, 42 военнослужащих убиты, и судьба около сотни неизвестна после израильского авиаудара», – приводит агентство слова Абдельрахмана.

Израиль ранее неоднократно заявлял, что будет препятствовать поставкам сирийского оружия боевикам. В январе израильтяне атаковали военный исследовательский центр в провинции Дамаск, а по другим сообщениям – колонну с боеприпасами, чтобы не допустить попадания оружия в руки боевиков. Иран, в свою очередь, опроверг сообщения СМИ и назвал их «пропагандой и психологической войной». В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по разным данным, погибли более 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят хорошо вооруженным и обученным боевикам, прибывающим из-за рубежа.