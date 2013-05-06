Правозащитники: Жертвами авиаударов Израиля по Сирии стали 42 человека
Жертвами авиаударов израильских ВВС по Сирии, по последним данным, стали 42 сирийских военнослужащих.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на базирующуюся в Лондоне правозащитную организацию «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (OSDH).
Некоторые СМИ сообщили, что в субботу и в ночь на воскресенье Израиль нанес несколько авиаударов по Сирии. Агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники в западных разведывательных службах передало, что уничтожена партия тактических ракет Fateh-110, которую Иран планировал поставить ливанской группировке «Хезболлах». По данным сирийского государственного агентства САНА, израильской ракетной атаке подвергся научный центр под Дамаском. Ливанский телеканал «Аль-Манар», принадлежащий организации «Хезболлах», сообщил, что израильские самолеты атаковали склады с боеприпасами, базу ПВО и казармы под Дамаском в пригороде Джамрайя.
По данным главы правозащитной организации Рами Абдельрахмана, обычно на территории данных объектов находились 150 человек. Сколько именно военных присутствовали на своем посту в момент атаки, неизвестно.
«Согласно новым данным, по меньшей мере, 42 военнослужащих убиты, и судьба около сотни неизвестна после израильского авиаудара», – приводит агентство слова Абдельрахмана.
Израиль ранее неоднократно заявлял, что будет препятствовать поставкам сирийского оружия боевикам. В январе израильтяне атаковали военный исследовательский центр в провинции Дамаск, а по другим сообщениям – колонну с боеприпасами, чтобы не допустить попадания оружия в руки боевиков. Иран, в свою очередь, опроверг сообщения СМИ и назвал их «пропагандой и психологической войной». В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по разным данным, погибли более 70 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что противостоят хорошо вооруженным и обученным боевикам, прибывающим из-за рубежа.