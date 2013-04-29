По предварительной информации МИД, украинцев среди пострадавших в Праге нет

Об этом УНИАН сообщил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис. «Пока информации о пострадавших украинцах нет», - отметил он.

В то же время Е.Перебыйнис подчеркнул, что МИД продолжает следить за ситуацией.

Как сообщал УНИАН, мощный взрыв, прогремевший в одном из домов в центре Праги на набережной реки Сметана, выбил окна в расположенных рядом зданиях. Причина взрыва пока неизвестна.

По данным СМИ, в результате взрыва 13 человек ранены, еще несколько могут оставаться под завалами частично разрушенного здания.