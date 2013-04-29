По предварительной информации МИД, украинцев среди пострадавших в Праге нет
13:41, 29 апреля 2013Мир
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В МИД Украины заявляют, что, по предварительной информации, украинцы не пострадали во время взрыва в Праге.
МИД говорит, что украинцы якобы не пострадали в Праге / Фото: aktualne.centrum.cz
Об этом УНИАН сообщил и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис. «Пока информации о пострадавших украинцах нет», - отметил он.
В то же время Е.Перебыйнис подчеркнул, что МИД продолжает следить за ситуацией.
Как сообщал УНИАН, мощный взрыв, прогремевший в одном из домов в центре Праги на набережной реки Сметана, выбил окна в расположенных рядом зданиях. Причина взрыва пока неизвестна.
По данным СМИ, в результате взрыва 13 человек ранены, еще несколько могут оставаться под завалами частично разрушенного здания.
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