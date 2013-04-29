Командующий ЧФ РФ заявил о поступлении новых кораблей - без согласия Украины

Командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Федотенков заявляет о намерении включить в боевой состав флота в 2014 году первый из шести сторожевых кораблей (фрегатов) проекта 11356 «Адмирал Григорович», несмотря на отсутствие согласия Украины на перевооружение ЧФ РФ.

«Уже в 2013 году должен быть спущен на воду, а в 2014 году принят в боевой состав Черноморского флота новейший сторожевой корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович». Корабль станет первым в серии из шести сторожевых кораблей данного проекта, оснащенных корабельным комплексом большой дальности «Калибр» с высокоточной крылатой ракетой», - сказал А.Федотенков сегодня журналистам, передает РИА «Новости».

По его словам, флот также рассчитывает получить шесть подводных лодок проекта 636. Первые три из них будут носить названия «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Кроме этого, в состав Черноморского флота РФ запланировано поступление еще семи боевых катеров различного предназначения и иных кораблей, добавил командующий ЧФ РФ.

Также он сообщил, что командование Черноморского флота РФ обратилось к главкомату ВМФ с предложением начать строительство малых артиллерийских кораблей (МАК) проекта 21630 «Буян» в интересах ЧФ, при создании которых используются «стелс» технологии. Кроме этого, ЧФ нуждается в новых морских и рейдовых тральщиках для противоминного обеспечения пунктов базирования, отметил вице-адмирал. «Сбалансированный, выверенный состав позволит нам формировать универсальные межвидовые группировки сил для комплексного решения задач», - подчеркнул он.

В тоже время А.Федотенков заявил, что Черноморский флот РФ почти восстановил своё постоянное присутствие в Средиземном море.

Фрегаты проекта 11356 спроектированы в ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро». Головной корабль этой серии, фрегат «Адмирал Григорович», был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь" 18 декабря 2010 года, второй корабль, "Адмирал Эссен", - 8 июля 2011 года, третий, "Адмирал Макаров", - 29 февраля 2012 года. Сейчас идёт формирование их корпусов.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в МИД Украины заявили, что модернизация Черноморского флота России, который дислоцируется на территории Украины, может происходить исключительно на основании двустороннего межправительственного соглашения.

“Наша позиция известна: модернизация той части ЧФ, которая дислоцируется на территории Украины, может происходить исключительно на основании подписания соответствующего двустороннего межправительственного соглашения. Как я понимаю, с таким подходом соглашается и российская сторона. Однако на сегодняшний день такой проект межправительственного соглашения со стороны Российской федерации не поступал”, - подчеркнул и.о директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, если такой проект будет предоставлен, украинская сторона его непременно рассмотрит.

Ранеее сообщалось, что Украина настаивает на том, чтобы проводить в ЧФ России замену по принципу "тип на тип" и "класс на класс". В то же время российская сторона хочет нарастить мощность своего флота на украинской территории.