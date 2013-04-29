Глава комитета Госдумы говорит, что в США специально не остановили Царнаевых
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков считает, что США знали об опасности, исходящей от братьев Царнаевых, но намеренно ничего не предприняли.
"В США знали о опасности, исходящей от Царнаевых, но ничего не предприняли. Видимо, кто-то хотел их использовать. В наивность ФБР не верится", - написал Пушков в понедельник в своем микроблоге в Twitter, сообщает РИА "Новости".
Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых - восьмилетний ребенок.
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В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого - 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу и находится в больнице. Старший брат подозреваемого - Тамерлан Царнаев - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.