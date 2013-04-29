Глава комитета Госдумы говорит, что в США специально не остановили Царнаевых

"В США знали о опасности, исходящей от Царнаевых, но ничего не предприняли. Видимо, кто-то хотел их использовать. В наивность ФБР не верится", - написал Пушков в понедельник в своем микроблоге в Twitter, сообщает РИА "Новости".

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека: гражданка Китая и два американца, один из которых - восьмилетний ребенок.

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В ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне полиция задержала подозреваемого - 19-летнего Джохара Царнаева. Во время задержания он получил пулевые ранения в шею и в ногу и находится в больнице. Старший брат подозреваемого - Тамерлан Царнаев - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.