Противники евроинтеграции выиграли парламентские выборы в Исландии

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс», консервативная Партия независимости Исландии получила 26,7% голосов, а либерально-центристская Прогрессивная партия набрала 24,4% голосов, что обеспечило им по 19 мест в парламенте.

Партии, которые выступают против присоединения Исландии к ЕС, по данным СМИ, должны сформировать коалицию.

Партия независимости стояла у руля Исландии в течение 18 лет до выборов 2009 года, когда исландцы, разочарованные ее правлением, отдали предпочтение Социал-демократическому альянсу.

Выборы привели к смене левоцентристской коалиции, жесткая посткризисная экономическая политика которой оказалась слишком болезненной для жителей Исландии. Хотя в последнее время инфляция и безработица в стране, население которой составляет около 300 тысяч человек, снизились, у многих компаний и частных лиц по-прежнему остаются большие задолженности.

Исландия является парламентской республикой. Парламент островного государства считается старейшим в мире, его первое собрание было задокументировано в 930 году. Ныне в парламенте всего 63 места.