Экс-президента Пакистана посадили под двойной домашний арест

Суд города Равалпинди в Пакистане вынес в пятницу решение поместить экс-президента генерала Первеза Мушаррафа под домашний арест на три дня по делу об убийстве бывшего премьер-министра Беназир Бхутто в 2007 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пакистанский телеканал Geo News.

Мушарраф уже отбывает до 4 мая домашний арест в своей резиденции в Чак Шахзад близ Исламабада по делу о введении чрезвычайного положения в 2007 году. Таким образом, он будет отбывать оба ареста одновременно.

В суде Мушарраф отверг обвинения в том, что он не обеспечил защиту Бхутто в 2007 году, и заявил, что ее убили террористы, а он к этому не причастен. Генерал впервые предстал перед судом по делу Бхутто во вторник. Дело рассматривается специальным судом по терроризму.

Генерал также проходит обвиняемым по делу об убийстве лидера националистов провинции Белуджистан Акбара Бугти в 2006 году.