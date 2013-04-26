Европол отмечает рост терроризма в Европе

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правоохранительного европейского агентства в связи с обнародованным сегодня докладом о террористической ситуации в Европейском Союзе в 2012 году.

Так, в целом в 2012 году в ЕС было зарегистрировано 219 террористических нападений (против 174 в 2011 году), арестованы 537 человек по обвинениям, имеющим отношение к террористической деятельности (против 484 в 2011-м).

В целом в 2012 году в результате террористических нападений в Евросоюзе погибли 17 человек.

В сообщении агентства, в частности, вспоминается взрыв бомбы в аэропорту Бургаса (Болгария), который унес жизни 14 человек, а также гибель еще трех граждан в атаках в Бельгии, Франции и Северной Ирландии.

При этом Европол отмечает рост количества радикализованных граждан ЕС, отправляющихся в регионы конфликтов для участия в террористической деятельности. “Растет обеспокоенность относительно угрозы, которую представляют собой эти люди, учитывая вероятность их намерений по возвращении в Европейский Союз осуществлять акты терроризма”, - заявил директор Европола Роб Вейнрайт.

В сообщении также говорится, что Интернет остается основной платформой общения террористических организаций и их сторонников, а развитие социальных медиа дало террористам новые возможности для общения.