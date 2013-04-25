В США взорвались четыре баржи с топливом: пожар даже не пытались тушить

Как сообщает телеканал CNN, пострадали не менее трех человек. По данным противопожарной службы, инцидент произошел на реке Мобил-Ривер на юге штата.

Взрывы были настолько сильными, что ощущались на расстоянии нескольких километров от порта, кроме того, они вызвали крупный пожар, сообщает Росбалт.

На место прибыли бригады экстренных служб, а также береговая охрана. Согласно информации спасателей, пожар настолько сильный, что его решено не тушить.