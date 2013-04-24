Белгородского убийцу Помазуна отправят к психиатру

Следствие намерено направить Сергея Помазуна, обвиняемого в убийстве шести человек в Белгороде, на психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель СУСК региона Елена Козырева.

"Следствием будет назначена Сергею Помазуну психоло-психиатрическая экспертиза", — сказала собеседница агенства.

Она добавила, что мужчина сейчас находится в изоляторе временного содержания одного из отделов полиции.

В понедельник днем 31-летний Помазун открыл огонь сначала в оружейном магазине, потом на Народном бульваре в Белгороде. На месте погибли пять человек, в том числе ученица седьмого класса, еще одна 16-летняя школьница скончалась в реанимации.

После этого Помазун скрылся, его искали по всей России и в Украине. За информацию о "белгородском стрелке" полиция назначила награду в 3 миллиона рублей. Он был задержан во вторник вечером на железнодорожной станции Белгорода. При задержании Помазун ранил ножом полицейского.