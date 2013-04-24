Правительство США хочет отсудить у Армстронга десятки миллионов

Во вторник министерство юстиции предъявило спортсмену претензии на десятки миллионов долларов за ущерб, нанесенный репутации государственной Почтовой службы США, которая в течение многих лет являлась главным спонсором его команды.

Соответствующий иск был подан в окружном суде федерального округа Колумбия. "Государственная почтовая служба /USPS/ как спонсор заплатила приблизительно 40 млн долларов команде велогонщиков с 1998 по 2004 годы", - указывается в документе. Самому Армстронгу из этой суммы было выплачено 17 млн долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Правительство намерено требовать возмещения ущерба, в три раза превышающее спонсорские выплаты USPS. Сумма может составить более 100 млн долларов. В своем иске Минюст обвиняет бывшего шестикратного победителя "Тур де Франс" в том, что тот, употребляя допинг, нарушил условия контракта с USPS и "несправедливо обогатился" за ее счет. Помимо него ответчиками названы также директор команды велогонщиков Йохан Брюнель и компания "Тэйлвинд спортс", осуществлявшая менеджмент команды. Формально Минюст присоединился к другому судебному иску, поданному ранее одним из велогонщиков, выступавшим вместе с Армстронгом.

Обвинения в употреблении допинга против Армстронга были выдвинуты еще несколько лет назад, однако он напрочь отрицал свою вину даже под присягой. Лишь в январе нынешнего года под давлением многочисленных доказательств Армстронг признался, что одержал все свои победы в престижной велогонке "Тур де Франс" только благодаря применению запрещенных препаратов.