Польша хочет мотивировать Украину ускорить реформы

Как сообщает официальной веб-сайт Министерства иностранных дел Польши, об этом министр Радослав Сикорский заявил в Люксембурге, во время обсуждения вопроса “Восточного партнерства” на заседании Совета иностранных дел ЕС.

“Мы будем мотивировать украинское правительство ускорить реформы с тем, чтобы соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной могло быть подписано в ноябре”, - отметил Р.Сикорский.

Он подчеркнул, что обсуждение ситуации в странах “Восточного партнерства” на заседании Совета иностранных дел является очень важным, поскольку сейчас уже началась активная подготовка к саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на конец ноября в Вильнюсе.

В сообщении также напоминается, что в четверг, 25 апреля, Р.Сикорский вместе с министрами иностранных дел Дании, Нидерландов и Литвы посетят Киев для изучения на месте возможностей для подписания соглашения об ассоциации.