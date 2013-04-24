Киргизии для присоединения к ТС не хватает 64 документа

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал по итогам переговоров с премьер-министром Киргизии Жантором Сатыбалдиевым.

«Работа предстоит довольно значительная – это 64 документа, но надеюсь, что с нашей поддержкой, нашей помощью наши кыргызстанские партнёры этот путь пройдут», - сказал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает решимость Киргизской Республики присоединиться к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

«Это принесёт значительную пользу и экономике республики, и отдельным предприятиям, и, надеюсь, гражданам. У нас действует специальная рабочая группа по присоединению к Таможенному союзу», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила план присоединения Кыргызской Республики к Таможенному союзу и состав Рабочей группы по вопросу участия Кыргызской Республики в Таможенном союзе.

В плане отмечается, что к 15 ноября 2013 года должна быть подготовлена «дорожная карта» вступления Киргизии в ТС. До этого времени предполагается проанализировать законодательство Киргизии и ее международных договоров на соответствие договорно-правовой базе Таможенного союза.