Израильские авиакомпании начали бессрочную забастовку

С 5 часов утра 21 апреля рабочие комитеты авиакомпаний El Al, Arkia и Israir начали всеобщую забастовку в связи с намерением правительства Израиля утвердить соглашение ”Открытое небо”, подписанное с Европейским Союзом еще летом прошлого года, сообщает NEWSru.co.il.

По состоянию на 6 утра, были отменены 7 и перенесены 20 рейсов.

Администрация аэропорта имени Бен-Гуриона заявляет, что забастовка израильских авиакомпаний не нарушила нормальную работу аэропорта. В официальном сообщении отмечается, что только с 4 до 6 утра из ”Бен-Гуриона” 28 рейсами вылетели около 4.500 пассажиров.

В конце недели министр транспорта Исраэль Кац дал понять, что он не собирается идти на уступки авиаперевозчикам, и решение будет вынесено на обсуждение правительства сегодня. Со своей стороны, профсоюзные комитеты 20 апреля заявили, что они готовы начать забастовку.

В пятницу, 19 апреля, Исраэль Кац встретился с министром финансов Яиром Лапидом, чтобы обсудить возможные последствия забастовки. Однако они пришли к выводу, что соглашение должно быть утверждено, несмотря на протесты израильских авиакомпаний.

На первом этапе забастовки перенесены или отменены только исходящие рейсы израильских авиакомпаний. При этом входящие рейсы будут приниматься аэропортом. Таким образом, самолеты, вылетевшие в Европу и Америку, смогли забрать пассажиров, имеющих на руках билеты в Израиль.

Согласно прогнозу 10 канала ИТВ, забастовка может продлиться 2-3 дня. Если стороны не договорятся, то для усиления давления на правительство и Минтранс будет полностью парализована работа международного аэропорта. Таким образом, полеты не смогут осуществлять не только израильские, но и зарубежные авиакомпании.

В конце прошлой недели представители израильского профсоюза разослали в СМИ пресс-релиз, в котором говорится, что утверждение соглашения ”Открытое небо” повлечет за собой увольнение десятков тысяч сотрудников израильских авиакомпаний. Профсоюзные лидеры утверждают, что соглашение, заключенное в угоду иностранным авиакомпаниям, нанесет ущерб тысячам израильских семей.

Выполнение соглашения ”Открытое небо”, которое снимает ограничения на работу израильских авиакомпаний в Европе и европейских компаний в Израиле, должно было начаться через несколько месяцев после его подписания. Предполагалось, что реформа будет проводиться поэтапно в течение пяти лет, чтобы позволить израильским компаниям приспособиться к изменениям. В рамках поэтапного осуществления соглашения, ежегодно планировалось добавлять 7 авиарейсов в неделю в страны Евросоюза.

Рабочие комитеты израильских авиакомпаний заявляют, что условия соглашения ”Открытое небо” не учитывают дополнительных затрат El Al, Arkia и Israir на безопасность, а следовательно делают эти компаний неконкурентоспособными на европейском рынке.

Израиль – одна из первых стран, подписавших соглашение ”Открытое небо” с ЕС. Ранее схожие соглашения подписали Иордания, Марокко, Грузия, Молдова и ряд бывших югославских республик, не входящих в Евросоюз. ЕС ведет также переговоры с Ливаном и Украиной.