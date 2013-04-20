Европейские политики убеждены, что Украина блефует

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольски, выступая во время VI Международного киевского форума безопасности “Безопасность в опасном мире”.

«В Брюсселе есть убеждение, что Президент Украины ведет игру между двумя. Это аналогия с футболом. Российский выбор - это блеф”, - отметил Я.Сариуш-Вольски.

Он отметил, что европейский выбор Украины даст значительный толчок для страны, в отличие от пророссийского выбора: “Какой выбор Украины? Быть устаревшим государством со старой промышленной базой и разваливающимися институтами - это будущее для Украины?”

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Политик добавил, что он поддерживает идею подписания Соглашения об ассоциацией между Украиной и Европейским Союзом. Более того, Я.Сариуш-Вольски отметил, что всячески отстаивает свою позицию во время выступлений с другими европейскими политиками. Вместе с тем он отметил, что интеграционный выбор Украины зависит исключительно от самого государства.

“Те, кто хотят присоединиться к нам, пусть присоединяются, а те, кто не хотят, пусть остаются там, где они находятся. Украине решать”, - отметил европейский политик.