Вице-президент ЕНП: Европа устала от Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.Сариуш-Вольски сказал в своем выступлении на Киевском форуме безопасности “Безопасность в опасном мире”, организованном Фондом Арсения Яценюка “Открой Украину”.

“Хотя господин Луценко был освобожден, и это очень приветствовалось с европейской стороны, это только первый шаг, и следующим шагом должно быть освобождение Юлии Тимошенко”, - сказал он.

Он заверил, что ЕС не удовлетворится освобождением одного или двух заключенных, и Украина должна предоставить гарантии, что политическое преследование никогда не повторится в будущем.

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Я.Сариуш-Вольски отметил, что в Евросоюзе есть определенная усталость от Украины. “Есть определенный синдром усталости от Украины в Европейском Союзе, если сказать жестче - ЕС поднадоело постоянно слышать декларации, которые затем не реализуются Украиной”, - сказал он.

Я.Сариуш-Вольски видит два сценария дальнейшего развития ситуации: негативный и позитивный. По его словам, ЕС уже выразил свои ожидания во время саммита Украина-ЕС относительно прекращения выборочного правосудия, освобождения Ю.Тимошенко, реформирования избирательной системы, обеспечения независимой судебной власти. “Теперь за Украиной - практическая реализация этих обязательств. ЕС следит за этим, и без практических результатов не будет подписание Соглашения об ассоциации во время Вильнюсского саммита, и Украина будет позади таких стран, как Молдова, Грузия и Армения, хотя раньше была лидером”, - сказал Я.Сариуш-Вольски.

Он также отметил, что позитивный сценарий развития ситуации предусматривает освобождение Ю.Тимошенко и предоставление ей разрешения пройти лечение за рубежом, подписание Соглашения об ассоциации при таком условии будет возможным”, - добавил он.

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Я.Сариуш-Вольски подчеркнул, что сейчас наступил “пороговый момент”, когда Украина имеет возможность сделать то, что обещала. “Это ли не последний шанс для Украины в предполагаемом будущем? Да, Украина сейчас должна сказать: да или нет”.

Я.Сариуш-Вольски также считает, что частично сегодняшняя правящая элита Украины недостаточно понимает условия, выдвинутые Европейским Союзом. Он напомнил, что есть определенное ограничение во времени для выполнения Украиной критериев ЕС, поскольку в начале мая уже будут готовы основные мандаты для Вильнюсского саммита.