В Греции фермер расстрелял из дробовика требующих зарплату иммигрантов

Инцидент произошел накануне вечером в префектуре Илия на полуострове Пелопоннес, сообщает Росбалт.

Работники фермы по выращиванию и сбору клубники вышли на демонстрацию протеста с требованием выплаты заработной платы за последние полгода. В акции приняли участие 200 иностранных рабочих, большинство из которых, по сообщениям СМИ, выходцы из Пакистана и Бангладеш.

Для разгона толпы один из помощников хозяина сельхозпредприятия открыл огонь по демонстрантам из дробовика.

В больницу доставлены 22 пострадавших, состояние четверых из них врачи оценивают как критическое.

Владелец фермы, которого не было на месте во время инцидента, задержан и допрашивается. Трое его помощников арестованы.