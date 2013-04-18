В Греции фермер расстрелял из дробовика требующих зарплату иммигрантов
08:17, 18 апреля 2013Мир
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На юге Греции более двух десятков человек ранены после попытки силового прекращения трудового конфликта.
Инцидент произошел накануне вечером в префектуре Илия на полуострове Пелопоннес, сообщает Росбалт.
Работники фермы по выращиванию и сбору клубники вышли на демонстрацию протеста с требованием выплаты заработной платы за последние полгода. В акции приняли участие 200 иностранных рабочих, большинство из которых, по сообщениям СМИ, выходцы из Пакистана и Бангладеш.
Для разгона толпы один из помощников хозяина сельхозпредприятия открыл огонь по демонстрантам из дробовика.
В больницу доставлены 22 пострадавших, состояние четверых из них врачи оценивают как критическое.
Владелец фермы, которого не было на месте во время инцидента, задержан и допрашивается. Трое его помощников арестованы.
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