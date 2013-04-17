ФБР опровергло информацию об аресте в связи со взрывами в Бостоне

Телеканал CNN ранее со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что полиция по видеозаписи определила подозреваемого в совершении теракта и задержала его, сообщает РИА Новости.

"Арестов в связи с атакой в Бостоне не было... Мы просим СМИ проверять информацию у официальных источников", - говорится в сообщении ФБР.

Прокуратура в США ранее также опровергла информацию об аресте или задержании подозреваемого в рамках расследования теракта.