ФБР опровергло информацию об аресте в связи со взрывами в Бостоне
22:30, 17 апреля 2013Мир
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Информация об аресте подозреваемого в рамках расследования теракта в Бостоне не соответствует действительности, сообщает Федеральное бюро расследований США.
ФБР: Арестов в связи с атакой в Бостоне не было / Фото : Lenta.ru
Телеканал CNN ранее со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что полиция по видеозаписи определила подозреваемого в совершении теракта и задержала его, сообщает РИА Новости.
"Арестов в связи с атакой в Бостоне не было... Мы просим СМИ проверять информацию у официальных источников", - говорится в сообщении ФБР.
Прокуратура в США ранее также опровергла информацию об аресте или задержании подозреваемого в рамках расследования теракта.
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