Саакашвили: правительство вынужденно приняло меры для пресечения беспорядков

Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал население страны не нервничать по поводу возможностей правоохранительных органов прослушивать телефонные разговоры, заявив, что "честным людям ничего не угрожает", сообщает агентство "Новости-Грузия".

"Многие нервничают, что телефонные разговоры стали известны всему обществу и выставлены в эфир", - отметил Саакашвили в субботу, во время поездки в Кахети, на встрече с населением.

Накануне Генпрокуратура Грузии предоставила прессе записи телефонных разговоров по делу бизнесмена Бадри Патаркацишвили, обвиняемого в антигосударственной деятельности. В частности, на брифинге в Генпрокуратуре были распространены записи бесед сотрудников телеканала "Имеди".

"Никто не должен паниковать. Я буду первым защитником прав человека на частную жизнь. Никто не будет вмешиваться в личную жизнь, семейные дела, политическую деятельность, - заявил Михаил Саакашвили. - ...Но если кто-то хочет продать Родину или пойти на криминал, тогда пусть не обижается, государство будет защищать себя, и народ об этом узнает".

"Грузия сейчас находится под большим давлением, - отметил президент. - В прошлом году, после введения российских санкций, была попытка создания виртуальной реальности дестабилизации в Грузии. Сегодня предпринимаются попытки создать беспорядок уже в реале".

Говоря о ноябрьских событиях в Тбилиси, Михаил Саакашвили отметил, что "страна была перед выбором: идти вперед или вернуться в 90-е годы".

"Те, кто хочет вернуть нас назад, рассчитывают сделать себе состояние на этом фоне. Правительство вынуждено было принять адекватные меры для пресечения беспорядков, хорошо осознавая, что это были непопулярные меры. Но это был вынужденный шаг для обеспечения стабильности и спокойствия в стране", - подчеркнул президент Грузии.