Американские СМИ показали фотографии бостонских бомб (фото)

Об этом сообщает CBS News. Взрывные устройства были помещены в скороварки и начинены гвоздями и металлическими шариками с тем, чтобы максимизировать людские потери от взрыва, передает Лента.ру.

Следователи уверены в том, что бомбы были укрыты в черных нейлоновых мешках. «Бомбы-скороварки» устроены так, что при взрыве производят эффект шрапнели, так что они весьма популярны у террористов. Они, в частности, использовались, во время терактов в поездах в индийском Мумбаи в 2006 году.

Бомбы описываются как обладающие невысокой взрывной мощностью, однако при этом рассчитанные на нанесение максимального ущерба.

ФБР также сообщило, что круг потенциальных подозреваемых по-прежнему широк.Спецслужбы получили около 2 тысяч сообщений от жителей, которые должны помочь им раскрыть преступление. Арестованный ранее уроженец Саудовской Аравии на данный момент не рассматривается правоохранительными органами как подозреваемый.