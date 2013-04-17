Американские СМИ показали фотографии бостонских бомб (фото)

12:19, 17 апреля 2013
Мир
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В американскую прессу попали кадры с развороченной скороваркой и порванной черной сумкой, которые, как считает ФБР, являются частью бомбы, взорванной во время Бостонского марафона. 

Бомбы описываются как обладающие невысокой взрывной мощностью

Об этом сообщает CBS News. Взрывные устройства были помещены в скороварки и начинены гвоздями и металлическими шариками с тем, чтобы максимизировать людские потери от взрыва, передает Лента.ру.

Следователи уверены в том, что бомбы были укрыты в черных нейлоновых мешках. «Бомбы-скороварки» устроены так, что при взрыве производят эффект шрапнели, так что они весьма популярны у террористов. Они, в частности, использовались, во время терактов в поездах в индийском Мумбаи в 2006 году.

Бомбы описываются как обладающие невысокой взрывной мощностью, однако при этом рассчитанные на нанесение максимального ущерба.

ФБР также сообщило, что круг потенциальных подозреваемых по-прежнему широк.Спецслужбы получили около 2 тысяч сообщений от жителей, которые должны помочь им раскрыть преступление. Арестованный ранее уроженец Саудовской Аравии на данный момент не рассматривается правоохранительными органами как подозреваемый.

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