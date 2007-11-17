Выборы в Косово: лучшие шансы у бывшего полевого командира (фото)
09:49, 17 ноября 2007Мир
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Албанцы обещают независимость, сербы - бойкот
Сегодня в Косово пройдут выборы в парламент и местные органы власти.
Как передает радио «Свобода», для участия в парламентских выборах зарегистрированы 26 политических партий, коалиций и групп граждан. Среди них и четыре сербские.
|Hashim Thaci
В ходе предвыборной кампании все албанские партии обещали избирателям, что до конца года Косово станет независимым государством, и улучшение жизненного уровня. Из 120 мест в косовском парламенте 20 автоматически закреплено за национальными меньшинствами.
|Hashim Thaci
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