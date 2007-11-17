Выборы в Косово: лучшие шансы у бывшего полевого командира (фото)

Сегодня в Косово пройдут выборы в парламент и местные органы власти.

Как передает радио «Свобода», для участия в парламентских выборах зарегистрированы 26 политических партий, коалиций и групп граждан. Среди них и четыре сербские.

Опросы показывают, что в крае ожидается смена власти – наибольшие шансы на победу имеет опозиционная Демократическая партия Косова, которую возглавляет бывший военный командир расформированной Освободительной армии косовских албанцев Хашим ТАЧИ, ставший умеренным политиком.

В ходе предвыборной кампании все албанские партии обещали избирателям, что до конца года Косово станет независимым государством, и улучшение жизненного уровня. Из 120 мест в косовском парламенте 20 автоматически закреплено за национальными меньшинствами.

Однако Белград призвал около ста тысяч сербов, проживающих в Косово, бойкотировать выборы. По мнению наблюдателей, новые косовские власти после выборов, несмотря на исход переговоров о статусе края, провозгласят его независимость от Сербии.