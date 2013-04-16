На учениях США и Южной Кореи разбился вертолет

Вертолет вооруженных сил Кореи разбился сегодня в районе городка Чхольвон вблизи базы сухопутных войск, расположенной к северу от Сеула. Об этом сообщили военные источники, информирует Росбалт. Начато расследование причин катастрофы.

Число жертв пока неизвестно. На борту находились 14 человек.

По другим данным, упавшее воздушное судно было американским — UH-60 "Блэк Хок".

В настоящее время в Южной Корее проходят ежегодные совместные с США военные маневры, которые завершатся 30 апреля.

Как известно, в начале марта КНДР в знак протеста против проведения учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Сеулом о ненападении и денуклеаризации, а также прекратила действие Соглашения о перемирии, заключенное для окончания Корейской войны 1950-1953 годов с США, воевавшими тогда под флагом ООН. Кроме того, КНДР выступила с угрозой нанести ядерный удар по территории США.