На финише Бостонского марафона погибли 12 человек, до 50 ранены

Так сообщает New York Post со ссылкой на источник в полиции. Неподалеку от места взрывов было обнаружено по меньшей мере еще одно взрывное устройство, а сайт телеканала NBC News со ссылкой на местные власти пишет о "многочисленных найденных, но пока не обезвреженных взрывных устройствах".

Полиция официально заявила о двух погибших и около 20 пострадавших, передает Fox News. По данным телеканала, десяти людям оторвало конечности, передает Лента.ру.