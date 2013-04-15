На финише Бостонского марафона погибли 12 человек, до 50 ранены
23:39, 15 апреля 2013Мир
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В результате двух взрывов на финише Бостонского марафона погибли двенадцать человек, около пятидесяти человек пострадали.
Так сообщает New York Post со ссылкой на источник в полиции. Неподалеку от места взрывов было обнаружено по меньшей мере еще одно взрывное устройство, а сайт телеканала NBC News со ссылкой на местные власти пишет о "многочисленных найденных, но пока не обезвреженных взрывных устройствах".
Полиция официально заявила о двух погибших и около 20 пострадавших, передает Fox News. По данным телеканала, десяти людям оторвало конечности, передает Лента.ру.
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