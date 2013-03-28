Стало известно, кто возглавит британскую контразведку МИ-5

Сменщиком генерального директора британской контрразведки МИ-5 Джонатана Эванса после его отставки в апреле станет его заместитель - Эндрю Паркер.

Об этом объявила сегодня в Лондоне министр внутренних дел королевства Тереза Мэй. По ее словам, 50-летнего Э.Паркера отличает "богатство опыта и знаний", сообщает ИТАР ТАСС.

Руководители МИ-5, имена которых до 90-х годов прошлого века публично не раскрывались, обычно служат в этой должности около пяти лет. Покидающий пост выпускник Бристольского университета Д.Эванс возглавлял ведомство с апреля 2007 года. Согласно оценке Т.Мэй, он руководил МИ-5 "в особенно непростые времена перемен и нестабильности".

Первым крупным испытанием для нового руководителя станет саммит "Группы восьми" в июне в Северной Ирландии.

Кроме того, сменщику Д.Эванса придется столкнуться с вопросами урезания расходов службы. По данным агентства, штаты МИ-5 сейчас насчитывают "около 3,8 тыс человек - увеличившись с 1,8 тыс на момент атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке (11 сентября 2001 года)".

О Э.Паркере сообщается, что он увлекается орнитологией и проработал в МИ-5 последние 30 лет. Среди направлений его работы - проблемы терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Ирландии, противодействие шпионажу и организованной преступности.

Э.Паркер являлся заместителем Д.Эванса с 2007 года.