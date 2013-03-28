Украинские журналисты выразили солидарность с забастовкой на Би-Би-Си

Независимый медиа-профсоюз Украины направил письмо поддержки сотрудникам британской телерадиокорпорации Би-Би-Си, которые проводят 12-часовую забастовку против сокращений.

Об этом УНИАН сообщили в НМПУ.

«Ошибки руководства ВВС в ходе разработки и реализации разреза и реорганизации программы для общественного вещателя должны быть признані и устранені в ближайшее время под полным контролем национальных профсоюзов - NUJ и BECTU», - сказано в письме.

В НМПУ считают, что широкая профессиональная солидарность и объединение усилий NUJ и BECTU при поддержке Международной и Европейской федераций журналистов и журналистских профсоюзных организаций гарантирует достижение главных требований забастовки и заставит руководство BBC начать переговорный процесс с журналистами и медиапрофсоюзами.

«Готовность сотрудников BBC бастовать станет примером для украинских журналистов в защите и борьбе за свои права», – убеждены в НМПУ.

Как сообщал УНИАН, сотрудники британской телерадиокорпорации Би-Би-Си начали новую 12-часовую забастовку.

Предыдущая забастовка работников Би-Би-Си состоялась 18 февраля, в нем приняли участие работники ряда программ и служб корпорации, однако руководство позже заявило, что перебои в работе были незначительными.

Члены профсоюзов выступают против сокращений, которые продолжаются в компании. Би-Би-Си выполняет план по сокращению 2 тысяч сотрудников в течение пяти лет.