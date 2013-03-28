Журналисты «Би-Би-Си» проведут 12-часовую забастовку

За проведение акции проголосовало большинство членов Национального профсоюза журналистов NUJ и профсоюза технического персонала Bectu, сообщает РИА «Новости».

Предыдущая забастовка работников Би-Би-Си прошла 18 февраля, она затронула ряд программ и служб корпорации, однако руководство позже заявило, что перебои в работе были незначительными.

Члены профсоюзов выступают против продолжающихся сокращений в компании. Би-Би-Си выполняет план по сокращению 2 тысяч сотрудников в течение пяти лет. "Нынешние требования руководства неприемлемы. Сотрудники Би-Би-Си сегодня высказываются против превращения их работы в каторгу", - заявил руководитель Bectu Джерри Моррисси.

Руководство компании, в свою очередь, распространило заявление, в котором подтвердило, что переговоры последних дней результатов не принесли, но менеджмент компании не сможет отказаться от сокращений.