162 украинца застряли в Доминиканской республике

В аэропорту города Пунта Кана (Доминиканская Республика) находится группа граждан Украины (162 человека), которые ожидают возвращения в Украину чартерным рейсом авиакомпании „Euroline”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в связи с выявленными финансовыми нарушениями со стороны компании-перевозчика, рейс, который был запланирован на 10 ноября, отложен на неопределенный срок.

По сообщению Посольства Украины в Республике Куба, принимающей стороной (туристическая компания „Carribean Club”) было оказано содействие в размещении всех граждан Украины (149 туристов и 13 членов экипажа самолета) в гостинице “Paladium Punta Cana” за счет турфирмы „Евротур”.

МИД Украины и ПУ в Республике Куба принимают необходимые меры для оперативного решения вопроса.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Куба и в Департаменте консульской службы.