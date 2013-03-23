Березовского нашли дома в ванной, не исключена версия самоубийства
19:43, 23 марта 2013Мир
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Бизнесмен Борис Березовский был найден мертвым в ванне в своем лондонском доме.
Березовский мог покончить с собой / Фото: ИТАР-ТАСС
Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в окружении Б.Березовского, не исключена версия самоубийства.
В свою очередь руководитель московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» также подтвердил эту версию.
«Только что позвонили из Лондона: Борис Абрамович Березовский покончил с собой», - заявил он.
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