Березовского нашли дома в ванной, не исключена версия самоубийства

Как передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в окружении Б.Березовского, не исключена версия самоубийства.

В свою очередь руководитель московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» также подтвердил эту версию.

«Только что позвонили из Лондона: Борис Абрамович Березовский покончил с собой», - заявил он.