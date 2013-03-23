В Таиланде при пожаре в лагере беженцев погибли 42 человека
11:37, 23 марта 2013Мир
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В результате пожара, который произошел в расположенном на севере Таиланда лагере беженцев из Мьянмы, погибли 42 человека, более 200 пострадали.
Причины возгорания до сих пор не установлены / Фото : stihi.ru
Об этом сегодня сообщили представители местных властей, передает ИТАР-ТАСС.
Причины возгорания до сих пор не установлены. Не исключено, что число жертв может возрасти, поскольку администрация провинции Мэхонгсон, где произошел пожар, сообщает о значительных масштабах причиненного огнем ущерба.
Уже на протяжении нескольких десятилетий беженцы покидают Мьянму из-за непрекращающихся конфликтов между армией и сепаратистами, представляющими различные этнические меньшинства. Соседний Таиланд является одной из стран, на территории которых переселенцы находят убежище.
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