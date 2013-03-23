В Таиланде при пожаре в лагере беженцев погибли 42 человека

Об этом сегодня сообщили представители местных властей, передает ИТАР-ТАСС.

Причины возгорания до сих пор не установлены. Не исключено, что число жертв может возрасти, поскольку администрация провинции Мэхонгсон, где произошел пожар, сообщает о значительных масштабах причиненного огнем ущерба.

Уже на протяжении нескольких десятилетий беженцы покидают Мьянму из-за непрекращающихся конфликтов между армией и сепаратистами, представляющими различные этнические меньшинства. Соседний Таиланд является одной из стран, на территории которых переселенцы находят убежище.