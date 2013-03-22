СМИ: Правительство Кипра вернулось к идее налога на депозиты

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт греческой газеты "Этнос". Инициативу выдвинули пропрезидентские Демократический сбор ДИСИ и Демократическая партия на совещании с лидерами парламентских партий.

По заявлению представителей ДИСИ, предлагается ввести налог по ставке более 10% на все депозиты свыше 100 тысяч евро, в то время как на проходящих параллельно переговорах с тройкой кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) речь идет о налоге в 15%.

Кипрское правительство надеется получить 1,5 миллиарда евро от реструктуризации Народного банка (Laiki), еще полтора миллиарда принесет создаваемый Национальный фонд солидарности, а "стрижка"депозитов даст 2,8 миллиарда. Таким образом, будет собрано 5,8 миллиарда евро, без которых Еврогруппа не намерена предоставлять 10 миллиардов евро для вывода страны из кризиса.

Президент Никос Анастасиадис написал в микроблоге в Twitter, что решения будут трудными и болезненными, "однако страну надо спасти".