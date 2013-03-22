СМИ: Правительство Кипра вернулось к идее налога на депозиты
Правительство Кипра вновь предложило парламенту обсудить введение разового налога на депозиты.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт греческой газеты "Этнос". Инициативу выдвинули пропрезидентские Демократический сбор ДИСИ и Демократическая партия на совещании с лидерами парламентских партий.
По заявлению представителей ДИСИ, предлагается ввести налог по ставке более 10% на все депозиты свыше 100 тысяч евро, в то время как на проходящих параллельно переговорах с тройкой кредиторов (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) речь идет о налоге в 15%.
Кипрское правительство надеется получить 1,5 миллиарда евро от реструктуризации Народного банка (Laiki), еще полтора миллиарда принесет создаваемый Национальный фонд солидарности, а "стрижка"депозитов даст 2,8 миллиарда. Таким образом, будет собрано 5,8 миллиарда евро, без которых Еврогруппа не намерена предоставлять 10 миллиардов евро для вывода страны из кризиса.
Президент Никос Анастасиадис написал в микроблоге в Twitter, что решения будут трудными и болезненными, "однако страну надо спасти".