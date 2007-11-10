Посланник ОБСЕ отправился к Саакашвили

Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Испании Михель Анхель МОРАТИНОС направил своего специального посланника Жозе БОРРЕЛЯ в Грузию для проведения переговоров с властью и оппозицией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

“Я приветствую решение Президента Михаила СААКАШВИЛИ провести досрочные президентские выборы. Это должно способствовать снижению давления”, - цитирует пресс-служба М.А.МОРАТИНОСА.

Ж.БОРРЕЛЬ, член группы социалистических партий Европарламента, до 1 января 2007 года был Президентом Европарламента на протяжении 2,5 лет.

Как сообщал УНИАН, после массовых акций протеста, начавшихся в Грузии 1 ноября и которые были разогнаны полицией с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль 7 ноября, в Грузии действует чрезвычайное положение, введенное М.СААКАШВИЛИ в ночь с 7 на 8 ноября сроком на 15 суток.

8 ноября М.СААКАШВИЛИ заявил о готовности провести досрочные президентские выборы 5 января одновременно с референдумом о времени проведения парламентских выборов: весной или осенью 2008 года. Оппозиция одобрила решение М.СААКАШВИЛИ.