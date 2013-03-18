Сирийская оппозиция в Стамбуле пытается избрать себе премьера

Представители сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил заявили, что целью двухдневной встречи является избрание премьер-министра, который должен сформировать временное правительство, сообщает Радио Свобода.

На должность премьера претендируют аж 12 кандидатур. Среди них бывший министр сельского хозяйства Сирии, а также предприниматели и другие специалисты.

Коалиция предусматривает, что правительство будет налаживать управление в уже контролируемых оппозицией районах Сирии и координировать деятельности повстанцев.

Как сообщал УНИАН, отряды оппозиции контролируют две трети населенных районов Сирии, в том числе большинство городов. Об этом заявил шеф военной разведки Израиля Авив Кохави, назвав свершившимся фактом распад соседней страны.