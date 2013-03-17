Папа Римский после первой проповеди сделал первую запись в Twitter
Избранный в минувшую среду на конклаве кардиналов Папа Римский Франциск в воскресенье после полуденной молитвы опубликовал свой первый текст в учетной записи @Pontifex микроблога Twitter на итальянском языке.
«Дорогие друзья, я сердечно благодарю вас и прошу вас продолжать молиться за меня. Папа Франциск», - цитирует понтифика РИА Новости.
Микроблог, первую запись в котором Папа Бенедикт XVI оставил 12 декабря 2012 года, был временно закрыт 28 февраля, когда предыдущий понтифик оставил папское служение.
В день избрания нового Папы Римского на его странице появилось сообщение на латыни «Habemus Papam Franciscum» («У нас есть Папа Франциск»).
В настоящее время аккаунт @Pontifex в микроблоге Twitter в общей сложности насчитывает более 3 миллионов подписчиков. Английскую версию микроблога Папы читают 1,6 миллиона человек, испанскую - 700 тысяч, итальянскую - 330 тысяч. Даже у самой новой, открытой в январе латинской версии есть более 21 тысячи последователей.
Микроблог Папы Римского доступен на девяти языках: латинском, английском, испанском, французском, итальянском, немецком, португальском, польском и арабском.
Как сообщал УНИАН, интронизация новоизбранного Папы Римского Франциска состоится 19 марта. На торжественную церемонію приедут главы или делегации высокого уровня из 180 государств мира.
О своем присутствии на церемонии в Ватикане объявили коронованные особы Великобритании (наследник престол принц Чарльз), Испании (королева София и наследник престола принц Фелипе), а также Бельгии (королевская чета Альберт II и Паола).
Святой Престол поддерживает дипломатические отношения со 179 странами мира.