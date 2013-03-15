Обама: США не будут ждать появления ядерной бомбы в Иране

В связи с этим Обама подчеркнул, что США не допустят возникновения такой ситуации, когда Тегеран вплотную приблизится к созданию ядерного боезаряда.

По его словам, урегулирование проблемы ядерных разработок в Иране дипломатическими методами было бы более надежным, нежели силовое. "Если мы сможем снять этот вопрос дипломатическим путем, то это бы стало более прочным решением. Если нет, то я продолжу рассматривать все возможные варианты действий", — заявил глава Белого дома в интервью израильскому телевидению, сообщает Росбалт.

В следующую среду Обаме предстоит визит в Израиль. Одним из ключевых вопросов в ходе переговоров с руководством страны станет ситуация вокруг Ирана.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ядерное оружие у Ирана может появиться уже в ближайшие месяцы, и это может послужить поводом для превентивного удара израильской армии.

США, ряд других стран Запада и Израиль обвиняют Иран в разработке ядерного оружия под прикрытием программы мирного атома. Тегеран все обвинения отвергает, заявляя, что его атомная программа направлена исключительно на удовлетворение потребностей страны в электроэнергии.