Ученые назвали мощность удара челябинского метеорита (фото)

Мощность удара, который пришелся по Челябинску в момент падения метеорита, не превысила килотонны, хотя суммарная энергия взрыва оценивается в 500 килотонн, сказал глава лаборатории метеоритики ГЕОХИ Михаил Назаров.

"Метеорит теряет в атмосфере 90% массы, она в виде пыли рассеивается в атмосфере. То же происходит и с энергией — суммарная энергия составляла 500 килотонн. Но на Челябинск вряд ли пришлась и килотонна", — сказал Назаров.

Как напоминает РИА Новости, утром 15 февраля жители ряда регионов Урала наблюдали полет болида, после чего произошла вспышка и мощный взрыв. Ударная волна повредила здания и выбила множество стекол в Челябинске, более тысячи человек пострадали. Экспедиция Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружила ранее в районе озера Чебаркуль частицы метеорита, химический анализ показал, что на Урале упал обыкновенный хондрит — один из типов каменных метеоритов.