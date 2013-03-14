Избрание Папы Римского взорвало социальные сети

Как пишет РИА Новости, по данным Twitter, за 13 марта — день избрания понтифика — было написано более 7 миллионов сообщений на эту тему. Сразу после объявления имени нового папы об этом появлялись 130 тысяч твитов в минуту.

Хэштег #HabemusPapam ("У нас есть Папа", традиционная заключительная фраза на выборах понтифика) за день превратился в один из самых популярных и комментируемых в сети. Следующими по популярности хэштегами стали словосочетания #HumoBlanco и #FumataBlanca ("белый дым", извещающий об избрании папы).

При этом официальный микроблог Папы, созданный еще при предшественнике Хорхе Марио Бергольо и заблокированный после решения Бенедикта XVI оставить папский трон в конце февраля, вновь "ожил" сразу после избрания нового главы Римско-католической церкви. "Теперь у нас Папа Франциск", — говорилось в сообщении, набравшем более 76 тысяч ретвиттов за несколько часов.

Хорхе Марио Бергольо, родившийся в Аргентине в семье итальянского иммигранта, был избран 266-м папой Римским в среду вечером во время пятого голосования на конклаве, который проходил в Ватикане 12 и 13 марта. Новый Папа Римский принял имя Франциск.