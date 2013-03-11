СМИ: Парламент Грузии поставил крест на дипотношениях с Россией

В Грузии впервые за полгода противостояния между президентом Михаилом Саакашвили и премьером Бидзиной Иванишвили оппоненты пришли к согласию по важному вопросу. Парламент Грузии единогласно принял резолюцию "Об основных направлениях внешней политики", в которой подтвердил преемственность курса по вступлению в НАТО и ЕС. Более того, в документ включен пункт, по сути, исключающий восстановление дипотношений Грузии с Россией: это может поставить крест на скорой нормализации ситуации между Москвой и Тбилиси, сообщает Коммерсант.

Голосование по резолюции "Об основных направлениях внешней политики" прошло в конце минувшей недели. Документ поддержали все 96 присутствовавших членов парламента, проявив тем самым единодушие, прежде не свойственное депутатам от премьерской коалиции "Грузинская мечта" и президентского "Единого национального движения" (ЕНД).

Главными задачами внешней политики Грузии объявляются "создание гарантий ее безопасности; защита независимости, суверенитета; деоккупация территорий и восстановление территориальной целостности в международно-признанных границах". Вступление в НАТО и ЕС — по-прежнему "основные приоритеты". Согласно резолюции, Грузия будет вести переговоры с НАТО и ЕС "о модальности и сроках" полноправного членства. Пока же она намерена "продолжить участие в международных миротворческих, полицейских и гражданских операциях".

Из 19 пунктов документа Россия прямо или косвенно упоминается в трех. Так, Тбилиси будет вести диалог с Москвой с целью "урегулирования конфликта, установления добрососедских отношений и их развития". Предполагается, что процесс будет идти в рамках "международных механизмов в Женеве и в двустороннем формате". Но главное — резолюция, по сути, запрещает восстанавливать дипотношения с РФ. "У Грузии не может быть дипотношений с государствами, которые признают независимость Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии",— говорится в документе. Этот же пункт исключает возможность вступления Грузии "в военно-политические или таможенные союзы" с такими государствами. Депутаты не скрывают, что речь идет о СНГ, Таможенном и Евразийском союзах.

После принятия резолюции удовлетворение демонстрировали обе стороны. "От имени меньшинства хочу выразить удовлетворение в связи с документом, за который мы все проголосовали",— заявил вице-спикер от ЕНД Георгий Барамидзе, признав, что документ — "результат взаимных уступок и компромиссов". "Это очень важное и положительное явление в политической жизни Грузии, поскольку парламентское меньшинство и большинство сумели договориться об одном документе",— поддержала его глава МИД Майя Панджикидзе.