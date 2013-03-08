У Чехии официально новый президент

Избранный президент Чехии Милош Земан вступил в должность главы государства в Пражском Граде: церемония инаугурации началась в 10 часов утра по среднеевропейскому времени во Владиславском зале, где на общем собрании обеих палат парламента М.Земан принес присягу, передает РИА «Новости».

Затем новый глава государства выступил с 15-минутной речью. М.Земан подчеркнул, что хочет быть "президентом всех граждан без различий, независимо от их политических убеждений". Президент Чехии заявил, что намерен "стабилизировать чешскую политическую сцену", вести "диалог со всеми политическими партиями, профсоюзами и общественными объединениями". М.Земан высказался за усиление борьбы с экономическими преступлениями и неонацистскими группировками.

На церемонии инаугурации присутствовали экс-президент Вацлав Клаус с супругой Ливией, а также Дагмар Гавлова - супруга покойного Вацлава Гавела, первого президента независимой Чехии. Среди приглашенных были члены правительства, члены Конституционного суда, евродепутаты от Чехии, дипломаты.

Церемония транслировалась не только электронными СМИ в прямом эфире, но и впервые на больших телеэкранах, установленных для граждан на улице на территории Пражского Града.

Глава государства является верховным главнокомандующим и примет парад в Пражском Граде. М.Земан в соборе Святого Вита возложит цветы к мощам Святого Вацлава - покровителя чешских земель. После этого новый президент Чехии возложит цветы к памятнику первому президенту независимой Чехословакии Томашу Масарику (1918-1935) и встретится с гражданами.