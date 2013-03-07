ЕС отложил присоединение Болгарии и Румынии к «шенгену»

Как говорится в заявлении ЕС, обнародованном после встречи министров юстиции и внутренних дел стран-членов, в следующий раз этот вопрос будут рассматривать уже в конце года, сообщает Радио Свобода.

Болгария и Румыния по условиям своего вступления в Евросоюз обязаны выполнить условия пребывания в «шенгенской зоне», и технические требования для этого они выполнили еще в позапрошлом году. Но ряд стран ЕС до сих пор блокирует их принятие в «шенген» по политическим соображениям, выражая обеспокоенность относительно неспособности этих стран побороть коррупцию и организованную преступность. Поэтому вопрос откладывали уже несколько раз. Для принятия в «шенген» новых участников необходима дружное, без исключений, согласие имеющихся членов.